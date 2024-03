Schönhausen. - Bei der Schützengilde in Schönhausen im Landkreis Stendal sind rund ein Viertel der Mitglieder im Jugendalter. Im Sportzentrum der Bismarck-Gemeinde haben sie eine Anlage, die alle Möglichkeiten für das Schießen mit Luftdruckwaffen in diesem Alter bietet. Die Volksstimme hat Jugendliche gefragt, warum sie sich für Training und Wettkampf begeistern.

Jugendliche und Sport sind selbstverständlich. Dass man sich in dem Alter im Schießsport engagiert, ist nicht so häufig. Anton Mücke aus Schönhausen ist 14 Jahre alt. Er fiel mit seinem Naturtalent auf und hat nun die Chance, daraus etwas zu machen. In diesem Jahr konnte er schon einen 7. Platz bei der Landesmeisterschaft in Sachsen-Anhalt in seine Erfolgsliste eintragen.

Lesen Sie auch:Premiere bei Sportschützen im Kreis Stendal mit dem Pendel-Schießen

Anton Mücke sagt über seinen Anfang zum erfolgreichen Jugendsportler: „Beim Weihnachtsfest war der Schießcontainer der Schönhauser Schützengilde aufgebaut und ich hatte mitgemacht. Danach bekam ich vom Verein eine Einladung zum Training. Von da an war ich regelmäßig dabei. Ich habe von Natur aus die Ruhe für das Zielen. Und es macht mir Spaß.“ Luftgewehr und Luftpistole wird in Schönhausen trainiert, zum Kleinkaliberschießen geht es nach Tangermünde. Der Vereinsvorsitzende Klaus Dieter Ahlf erläutert: „Anton Mücke ist seit 2019 bei uns, mit einer Sondergenehmigung des Landkreises für den Sport.“ Anton Mücke ist auch in anderen Sportarten zu Hause. In Schönhausen wird Badminton gespielt und zum Schwimmen geht es nach Stendal und Tangermünde. Dort besucht er die Sekundarschule. Mathematik und Physik sind für den Schüler aus der 8. Klasse interessant. Seine Eltern sind ab und zu beim Training und Wettkampf dabei.

Aus dem Schnupperschießen im Container ist mittlerweile das leistungsorientierte Schießen inklusive Ausstattung mit Schießjacke, Schuhen, Handschuhen und eigener Sportwaffe geworden. Klaus Dieter Ahlf erzählt: „Für ihn steht bald der Aland-Pokal in Seehausen im Wettkampfkalender. Dafür wird das Liegendschießen trainiert.“ Die Schönhauser Schützen haben sich extra für diese Disziplin eine Pritsche gebaut, sonst wird meist stehend oder im Sitzen geschossen, letzteres im Seniorenbereich.

Jugendliche trainieren in Schönhausen mit Luftdruckwaffen. Foto: Max Tietze

Training für alle

Zur aktiven Jugend beim Sportschießen gehören Heidi, Emily und Mia aus Schönhausen und Umgebung. Sie können sich vorstellen, in der Zukunft dann mit Nachnamen in den Wettkampflisten zu stehen. Die jungen Mädchen haben erst vor kurzem mit dem Training begonnen. Ab zwölf Jahren darf man mit Luftdruckwaffen üben. Heidi kann in diesem Jahr schon auf den Titel einer Kreismeisterin verweisen. Sie besucht das Gymnasium in Tangermünde. Heidi ist über das Schnupperschießen im Container zum Sport mit der Luftdruckwaffe gekommen. Badminton steht bei ihr auch im Kalender. Emily hat über Freundin Mia das Sportschießen für sich entdeckt. Mia hatte über das Probetraining und durch ihre Mutter, die in dem Sport aktiv ist, festgestellt, dass das Treffen der Scheibe Spaß macht. Ihr Training macht ihnen Mut, bald an Wettkämpfen teilzunehmen.

Klaus Dieter Ahlf spricht aus Erfahrung: „Wir üben mit Einsteigern eher das Entenschießen mit größerer Trefferfläche als auf die Scheiben. Der Ehrgeiz dafür kommt von allein.“ Peter Richter als Schatzmeister im Verein hofft, dass der Jugendbereich noch größer wird: „Wir haben die Grundlagen und gute Leute. Erfreulich wäre, wenn sich noch mehr als Sponsor für die Jugend bereitfinden. Oft sind es die Eltern, die als Begleitung quer durch Sachsen-Anhalt zu den Wettkämpfen mitreisen. Als Verein wollen wir die Jugend auch in der Ausrüstung unterstützen.“

Mit dem Schießcontainer werden die Mitglieder der Schützengilde Schönhausen immer wieder bei Veranstaltungen vor Ort sein. Dort kann man sein Talent ausprobieren oder beim wöchentlichen Training donnerstags und freitags im Sportzentrum vorbeischauen.