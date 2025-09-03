Das Mittelalter kehrt auf den Pferdemarkt in Havelberg zurück. Und es gibt bayerisches Flair ab Donnerstag, 4. September.

Die Kaiser-Otto-Pfalz aus Magdeburg ist erstmals beim Pferdemarkt in Havelberg mit dabei und versetzt die Besucher zurück ins Mittelalter.

Havelberg. - Neben Showprogrammen und Partys in Festzelten gibt es dieses Jahr was Neues. Auf dem Handelsplatz des Havelberger Pferdemarktes geht es in diesem Jahr mittelalterlich zu. Aber auch bayerisch. Dafür sorgt Paganini Eventmarketing aus Magdeburg, die erstmals bei diesem Großspektakel dabei sind. Die Veranstalter schlagen dabei eine Brücke zur Gründung des Bistums Havelberg im Jahre 1146. Durch Kaiser Otto I.

Handwerksleute und mittelalterliches Mundwerk

In ihrer Einladung an die große Schar der Pferdemarktbesucher ist zu lesen: „Liebe Leute, macht euch frei von Hektik und Stress, entdeckt Markthändler, Handwerker und Künstler aus der Zeit der Ottonen, die eingebettet in den Havelberger Pferdemarkt meine Kaiserliche Pfalz im Glanz vergangener Tage erstrahlen lassen. Handwerksleute bieten ihre vor Ort handgefertigte Ware an und wissen in mittelalterlicher Mundart so manch schöne Geschichte zu erzählen.

Der Duft feiner exotischer Gewürze und leckerer Spezereyen liegt in der Luft und lädt bei Bier und Wein zum Verweilen ein. Zur Abendstund öffnet das kaiserliche Festzelt mit Gauklern und Barden der Neuzeit, eingebettet in die Gebräuche meiner bayrischen Familienlinie.“

Das klingt vielversprechend. So mancher wird die Pfalz vom Weihnachtsmarkt in Magdeburg kennen, wo sie alljährlich aufgebaut wird und viele Besucher anlockt. „Wir haben uns an der Ausschreibung zum Pferdemarkt beteiligt und den Zuschlag bekommen“, sagt Projektleiter Philipp Müller von der Paganini Eventmarketing GmbH im Gespräch mit der Volksstimme.

Von der Grünen Zitadelle in Magdeburg ins Mühlenholz in Havelberg

Die Kaiser-Otto-Pfalz kann von Donnerstag bis Sonntag auf dem Handelsplatz erkundet werden. Ganztägiges Mittelalterspektakel mit Handwerkern, Gauklern und mittelalterlichen Spielen gehören zum Programm. Das Oktoberfestzelt ist von Donnerstag bis Sonnabend jeweils ab Nachmittag geöffnet. Am Eröffnungstag des Pferdemarktes, 4. September, findet ab 18 Uhr das große Havelberger „SuperHitSingen“ statt. Zu diesem wird der Sänger, Entertainer und Showmaster Enrico Scheffler aus Magdeburg begrüßt.

Die Kaiser-Otto-Pfalz aus Magdeburg ist in Havelberg mit einem Festzelt vertreten. Enrico Scheffler lädt dort am 4. September zum SuperHitSingen ein. Karsten Kammer

Im Theater Grüne Zitadelle ist dieses Singen seit Jahren eine der erfolgreichsten Veranstaltungen, heißt es in der Ankündigung. Am Freitag und Sonnabend sind im Festzelt dann Green Sapphire zu erleben, die mit Party-Hits zu unterhalten wissen.