Kleines Dorf bei Havelberg lädt zum Fest Wo nicht nur die Kartoffelpuffer Besucher anlocken
Vielfalt aus dem Elb-Havel-Winkel: Das Kartoffelfest in Garz begeistert mit Puffer, Honig, Holzkunst und Handarbeit
Aktualisiert: 06.10.2025, 10:00
Garz. - Es schüttet am Vormittag, die sonnigen Tage sind vorbei. Regen. Was wird aus dem Kartoffelfest in Garz? Das Haveldorf ist bekannt für beste Organisation und meistert auch diese Herausforderung. Die große Halle des Agrobetriebes Köpke bietet viele trockene Plätze. Draußen stehen Zelte und Pavillons. Niemand muss im Regen stehen oder sitzen.