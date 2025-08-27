Weil das Gebäude des Jugendzentrums in Havelberg etliche Mängel aufweist, ist ein neues Domizil für die Betreuung gefragt. In der Uferstraße gibt es keine Zukunft.

Keine Betriebserlaubnis mehr - Jugend muss in Havelberg ausziehen

Das Gebäude des Jugendzentrums Havelberg ist in die Jahre gekommen. Deshalb läuft die Betriebserlaubnis Ende dieses Jahres aus.

Havelberg. - Seit gut 30 Jahren besuchen Kinder und Jugendliche in Havelberg das Jugendzentrum in der Uferstraße. Der Förderverein des Juze, der sich um die Kinder- und Jugendarbeit im Elb-Havel-Winkel kümmert, hat dort sein Domizil. Doch an dem Gebäude in der Altstadt hat der Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen. Deshalb gilt die Betriebserlaubnis nur noch bis zum Ende dieses Jahres. Wie geht es danach weiter?