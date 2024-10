Havelberg. - Informativ, spannend, unterhaltsam und geschmackvoll war der Unternehmerstammtisch des Elb-Havel-Winkels, der dieses Mal bei Kiebitzberg in Havelberg stattgefunden hat. Lewerkens als Gastgeber gaben Einblicke in die fast 40-jährige Geschichte des Familienunternehmens, das sich vom Einmannbetrieb zu dem entwickelt hat, was es heute ist: Möbeltischlerei, Schiffswerft, Arthotel in Havelberg sowie die Niederlassung in Leipzig sind in der Kiebitzberg-Gruppe vereint. Rund 100 Mitarbeiter stehen in Lohn und Brot.

