25 Jahre nach dem Abitur in Havelberg hat sich der Abschlussjahrgang getroffen. Welche Erinnerung an die Schule war beim Klassentreffen im Landkreis Stendal wichtig?

Wiedersehen nach 25 Jahren – die Abiturienten des Jahrgangs 1999 des Havelberger Gymnasiums trafen sich in Garz.

Garz. - Seit dem Abschluss der Abiturprüfungen in Havelberg am Pestalozzi-Gymnasium sind 25 Jahre vergangen. Nun trafen sich die damaligen Schulabgänger wieder im Landkreis Stendal. Dafür hatten sie die „Havelhöfe“ in Garz ausgewählt und konnten sich Zeit für Austausch und Erinnerung nehmen. Wie war es mit dem „Erkennst du mich noch“?