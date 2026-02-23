Stadtentwicklung in der Börde Gerüchte um Supermarkt-Bau auf dem Schützenplatz in Oschersleben: Jetzt äußert sich die Verwaltung
Nach wilden Spekulationen über einen möglichen Bau eines Supermarktes auf dem Schützenplatz bezieht nun die Stadt Oschersleben erstmals offiziell Stellung. Was bestätigt wird – und was nicht.
23.02.2026, 18:00
Oschersleben - Es ist ein viel diskutiertes Gesprächsthema dieser Tage: Der Schützenplatz in der Bodestadt. Über dessen Zukunft machten zunächst Spekulationen in den Sozialen Medien wie Facebook die Runde. Nun äußert sich die Stadtverwaltung zu den Gerüchten.