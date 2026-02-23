weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Nach wilden Spekulationen über einen möglichen Bau eines Supermarktes auf dem Schützenplatz bezieht nun die Stadt Oschersleben erstmals offiziell Stellung. Was bestätigt wird – und was nicht.

Von Jan Dahms 23.02.2026, 18:00
Es ist das Gesprächsthema in Oschersleben: Der mögliche Bau eines Supermarktes auf dem Schützenplatz. Nachdem sich die Verwaltung zunächst nicht zu den Gerüchten äußerte, liegt jetzt eine Stellungnahme vor.
Es ist das Gesprächsthema in Oschersleben: Der mögliche Bau eines Supermarktes auf dem Schützenplatz. Nachdem sich die Verwaltung zunächst nicht zu den Gerüchten äußerte, liegt jetzt eine Stellungnahme vor. Foto: Jan Dahms

Oschersleben - Es ist ein viel diskutiertes Gesprächsthema dieser Tage: Der Schützenplatz in der Bodestadt. Über dessen Zukunft machten zunächst Spekulationen in den Sozialen Medien wie Facebook die Runde. Nun äußert sich die Stadtverwaltung zu den Gerüchten.