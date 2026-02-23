In der Evangelischen Familienbildungsstätte in Klötze gibt es Angebote mal nur für ältere Frauen, mal nur für ältere Männer. Die Treffen sind ein wirkungsvolles Rezept für gute Laune.

Das Frauenfrühstück in der EFA gibt es seit mehr als 20 Jahren. Die Damen genießen es, einmal nicht alleine am Frühstückstisch zu sitzen und schätzen den geselligen Austausch.

klötze. - Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee zieht durch die Evangelische Familienbildungsstätte (EFA) in Klötze. Gedämpftes Stimmengewirr dringt vom großen Gesellschaftsraum in den Flur. Es hört sich nach Geselligkeit und guter Laune an, und das am Montagmorgen, 9 Uhr. „Heute ist doch Frauenfrühstück“, klärt Simone Behr auf, die zu den Mitarbeiterinnen der Einrichtung gehört. Sie weiß auch, was die Treffen für Ältere so erfolgreich macht.