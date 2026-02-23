Hier lernen sich Senioren kennen Bei diesen Rentnern hat Einsamkeit keine Chance
In der Evangelischen Familienbildungsstätte in Klötze gibt es Angebote mal nur für ältere Frauen, mal nur für ältere Männer. Die Treffen sind ein wirkungsvolles Rezept für gute Laune.
23.02.2026, 18:45
klötze. - Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee zieht durch die Evangelische Familienbildungsstätte (EFA) in Klötze. Gedämpftes Stimmengewirr dringt vom großen Gesellschaftsraum in den Flur. Es hört sich nach Geselligkeit und guter Laune an, und das am Montagmorgen, 9 Uhr. „Heute ist doch Frauenfrühstück“, klärt Simone Behr auf, die zu den Mitarbeiterinnen der Einrichtung gehört. Sie weiß auch, was die Treffen für Ältere so erfolgreich macht.