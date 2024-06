Die Dorfkirche in Wulkau mit ihrer prächtigen Ausstattung zählt zu den Gebäuden zwischen Elbe und Havel, denen von außen nicht angesehen wird, was den Besucher für die Augen und Ohren drinnen erwartet.

Wulkau/vs. - Am Sonntag, 16. Juni, präsentieren die Altmark Festspiele erstmals in der neuromanischen Kirche aus dem 14. Jahrhundert in Wulkau eine Veranstaltung.

Auf dem Programm steht um 17 Uhr das besondere Konzertformat „Fräulein Else“, das nach der ausverkauften Uraufführung im vergangenen Jahr nun in der Dorfkirche Wulkau seine Wiederholung findet. Arthur Schnitzler hat mit „Fräulein Else“ einen unwiderstehlichen Roman geschaffen, in dem er die Doppelmoral der höheren Wiener Gesellschaft um 1900 und die Emanzipationsversuche einer jungen Frau porträtiert.

Lesen Sie auch: Baumschule: Ein Gärtner mit Herzblut zieht in den Kreis Stendal

Theater und Musik

Erneut gastiert Schauspielerin Friederike Becht bei den Altmark Festspielen und verwandelt „Fräulein Else“ mit der ihr eigenen Intensität in einen spannenden Theaterabend. Reinhard Seehafer komponierte hierzu neue Musik, die in der Klavierfassung zu hören sein wird. Friederike Becht wurde 2022 mit dem Deutschen Fernsehpreis als beste Schauspielerin ausgezeichnet und ist aus Produktionen wie beispielsweise „Schneller als die Angst“, „Käthe Kruse“, „Parfum“, „Tatort“, „Hannah Arendt“ oder „Spreewaldkrimi: Die siebte Person“ bekannt.

Tickets für das Konzert in der Kirche in Wulkau an der B107 und den gesamten Festspielsommer sind über die Tickethotline der Altmark Festspiele unter der Telefonnummer 03907/7763880 oder online bei den Altmark Festspielen erhältlich.

Die Altmark Festspiele feiern im Jahr 2024 ihr zehnjähriges Jubiläum. Unter dem Titel „Kultur an besonderen Orten“ treten nationale und internationale Künstler in Herrenhäusern, Scheunen, Kirchen, Schlössern, Rinderställen, Fabrikhallen und Burgruinen auf.