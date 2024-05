Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Ein unvergessliches Fußballerlebnis fand am vergangenen Wochenende in der VFL Arena in Wolfsburg statt: die Mini-Europameisterschaft der E-Jugend. Mit Begeisterung und Ehrgeiz trat die E-Jugend des FSV Havelberg, repräsentierend das Land Schottland, an und glänzte mit Siegen gegen die Teams aus Deutschland, Ungarn und der Schweiz in der Vorrunde. In der VFL Arena, Heimat des Bundesligisten VfL Wolfsburg, war die Atmosphäre elektrisierend. Zahlreiche Eltern, Freunde und Fußballfans aus dem Landkreis Stendal hatten sich eingefunden, um die jungen Talente anzufeuern. Die Havelberger E-Jugend startete hochmotiviert in das Turnier und zeigte von Anfang an ihr Können und ihren Teamgeist. Weit ging es im Turnier?