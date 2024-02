Zeitungspapier ist zum Lesen bestens geeignet. Als Bastelmaterial und Dekoration findet es in Kamern im Kreis Stendal eine neue Verwendung.

Kinder basteln mit Petra Güldenpfennig einen Kranz aus Zeitungspapier im Jugendklub in Kamern. Als erstes werden Blätter zu Röhren gedreht.

Kamern. - Die Volksstimme ist gelesen. Was wird nun mit dem Zeitungspapier? Wegwerfen muss nicht sein. Kinderleicht kann man damit wunderbare Dekorationen anfertigen. Ein Kranz aus „echter Volksstimme“ vom Jugendklub aus Kamern ist im Servicepunkt in Havelberg in der Schulstraße zu sehen. Petra Güldenpfennig, die den Jugendklub leitet, und Kinder haben dem Volksstimme-Team gezeigt, wie es geht.