Autohändler im Elb-Havel-Winkel sind rar geworden. Was aus der Blütezeit der 1990er Jahre geblieben ist und wo es noch Fahrzeuge gibt.

Die Firma Elb-Havel-Automobile bietet in der Domstadt einen Fahrzeughandel und Service an. Werkstattmeister Kay Blum stellt einen Seat-Wagen vor.

Havelberg. - Fahrzeugmärkte schossen vor 35 Jahren wie Pilze aus dem Boden. Fast an jeder Ecke im Elb-Havel-Winkel gab es in den frühen 1990er Jahren Autos. Wie sieht es heute aus, wenn ein Neuwagen oder ein guter Gebrauchtwagen fällig sind? Die Volksstimme hat sich umgeschaut, wo ostelbisch im Landkreis Stendal noch Fahrzeughändler zu finden sind. Welche Auswahl gibt es in Havelberg, Sandau und Schönhausen?