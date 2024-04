Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klietz. - Die Freiwillige Feuerwehr Klietz wurde vor 100 Jahren am 24. April gegründet. Das wurde groß gefeiert – verbunden mit dem 30-jährigen Bestehen der Jugendwehr. Seit 15 Jahren übernimmt der Förderverein der Ortswehr Aufgaben, die mittlerweile einen Großteil des Dorflebens ausmachen. Zahlreiche Gäste nahmen am Umzug teil. Mit dem Festempfang und der Geburtstagsparty war Dank für diejenigen verbunden, die ihre Freizeit einbringen, um im Notfall anderen zu helfen. Wie wichtig dieser Dienst für die Gemeinschaft ist, bewiesen Zahl und Ausmaß der Einsätze in den vergangenen Jahren.