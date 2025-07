Landkreis Stendal: Die Otto-von-Bismarck-Stiftung übernimmt Gebäude wie den künftigen „Wissensspeicher“ und Park in Schönhausen.

Otto-von-Bismarck-Stiftung in Schönhausen

Bürgermeister Maik Mund (links) übergab in Schönhausen den symbolischen Schlüssel an Norbert Brackmann, Vorstandsvorsitzender der Otto-von-Bismarck-Stiftung. Anlass war die Grundstücksübertragung.

Schönhausen. - Noch ist der zukünftige Bismarck-Speicher in Schönhausen eine Baustelle. Doch um jenen historischen Kornspeicher ging es beim Festakt im nahe gelegenen Bürgerzentrum der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land. In Schönhausen begann ein neues Kapitel in der Geschichte des Ortes.