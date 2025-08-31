weather wolkig
  4. Neuer Zweck für Kita-Anbau in Lostau?

Anbieter einer stationären Pflegeeinrichtung für Kleinkinder könnte Standort übernehmen. Die Gemeinde müsste in diesem Fall in das alte Gebäude investieren. Hier wurde der Krippenbereich abgebaut.

Von Thomas Höfs 31.08.2025, 10:19
Die Kindertagesstätte in Lostau könnte künftig zum Teil anders genutzt werden.
Foto: Thomas Höfs

Lostau - Die Gemeinde Möser hat deutlich mehr Plätze in den Kindertagesstätten als aktuell benötigt werden. Rund 200 Plätze waren es zum Jahreswechsel. In der Zukunft dürfte die Zahl der freien Kapazitäten noch steigen, da aktuell die Kinderzahlen in der Einheitsgemeinde sinken.