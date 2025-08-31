Ein letzter Alarm mit Blaulicht und Sternfahrt. Die Feuerwehr Bördeland verabschiedet einen langjährigen Wehrleiter, Verbandsführer und Kameraden.

Bördeland. - Samstag kurz nach 14 Uhr. Über dem Bördeland liegt spätsommerliche Wärme. Kinder spielen auf der Straße, Nachbarn unterhalten sich am Gartenzaun. In Eickendorf aber richtet sich der Blick auf ein Handy: Auf dem Gerät von Ortswehrleiter Kevin Ritter schrillt die Einsatzalarm-App. Normalerweise bedeutet das: Einsatz. Diesmal steht dort jedoch eine andere Meldung: „Letzter Ritt für den letzten Ritter.“