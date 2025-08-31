weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Feuerwehr Eickendorf: Letzter Ritt für Eickendorfer Ortswehrleiter Kevin Ritter

Feuerwehr Eickendorf Letzter Ritt für Eickendorfer Ortswehrleiter Kevin Ritter

Ein letzter Alarm mit Blaulicht und Sternfahrt. Die Feuerwehr Bördeland verabschiedet einen langjährigen Wehrleiter, Verbandsführer und Kameraden.

Von Julien Kadenbach 31.08.2025, 10:00
Verabschiedung des Eickendorfer Ortswehrleiters Kevin Ritter mit Sohn Matheo.
Verabschiedung des Eickendorfer Ortswehrleiters Kevin Ritter mit Sohn Matheo. Fotos: Julien Kadenbach

Bördeland. - Samstag kurz nach 14 Uhr. Über dem Bördeland liegt spätsommerliche Wärme. Kinder spielen auf der Straße, Nachbarn unterhalten sich am Gartenzaun. In Eickendorf aber richtet sich der Blick auf ein Handy: Auf dem Gerät von Ortswehrleiter Kevin Ritter schrillt die Einsatzalarm-App. Normalerweise bedeutet das: Einsatz. Diesmal steht dort jedoch eine andere Meldung: „Letzter Ritt für den letzten Ritter.“