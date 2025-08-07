EIL
Senioren im Ehrenamt Landkreis Stendal: Kinder haben Erste Hilfe im Stundenplan
Im Ruhestand hat die frühere Krankenschwester Karola Schulze ihr Herz fürs Ehrenamt entdeckt. Sie engagiert sich in der Freien Schule in Kamern im Landkreis Stendal.
07.08.2025, 12:09
Kamern. - Bis zu ihrem Ruhestand war Karola Schulze aus Kamern Krankenschwester mit Leib und Seele. Die Leidenschaft ist geblieben, das Wissen über Gesundheitsthemen ebenso. Beides setzt sie jetzt im Ehrenamt ein. Sie engagiert sich an der Freien Schule in Kamern.