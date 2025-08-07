Im Ruhestand hat die frühere Krankenschwester Karola Schulze ihr Herz fürs Ehrenamt entdeckt. Sie engagiert sich in der Freien Schule in Kamern im Landkreis Stendal.

Die frühere Krankenschwester Karola Schulze engagiert sich ehrenamtlich in Kamern in der Wahlwerkstatt „ Erste-Hilfe“ der Freien Schule. Die Kinder Elias (von links), Thore und Vitus gehören zu den Teilnehmern.

Kamern. - Bis zu ihrem Ruhestand war Karola Schulze aus Kamern Krankenschwester mit Leib und Seele. Die Leidenschaft ist geblieben, das Wissen über Gesundheitsthemen ebenso. Beides setzt sie jetzt im Ehrenamt ein. Sie engagiert sich an der Freien Schule in Kamern.