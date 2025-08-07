weather wolkig
Senioren im Ehrenamt Landkreis Stendal: Kinder haben Erste Hilfe im Stundenplan

Im Ruhestand hat die frühere Krankenschwester Karola Schulze ihr Herz fürs Ehrenamt entdeckt. Sie engagiert sich in der Freien Schule in Kamern im Landkreis Stendal.

Von Max Tietze 07.08.2025, 12:09
Die frühere Krankenschwester Karola Schulze engagiert sich ehrenamtlich in Kamern in der Wahlwerkstatt „ Erste-Hilfe“ der Freien Schule. Die Kinder Elias (von links), Thore und Vitus gehören zu den Teilnehmern. Foto: Max Tietze

Kamern. - Bis zu ihrem Ruhestand war Karola Schulze aus Kamern Krankenschwester mit Leib und Seele. Die Leidenschaft ist geblieben, das Wissen über Gesundheitsthemen ebenso. Beides setzt sie jetzt im Ehrenamt ein. Sie engagiert sich an der Freien Schule in Kamern.