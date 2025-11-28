Geruchsbelästigung im Gebäude der Kita Landkreis Stendal: Kita Sandau zieht am 9. Januar um
Kinder der Kita Sandau im Landkreis Stendal kommen vorübergehend in Wulkau und Kamern unter. Dauer der Schließung ist derzeit noch unbekannt. Was ist der Grund?
Aktualisiert: 28.11.2025, 17:40
Sandau. - Allen anwesenden Eltern dürfte auf der Versammlung im Musikraum der Grundschule Sandau ein großer Stein vom Herzen gefallen sein: Weil die Kindertagesstätte kurzfristig leergezogen werden muss, sollten die Kinder wie schon vor einigen Jahren erneut nach Klietz in die Kita. Das ist jetzt zum Glück vom Tisch.