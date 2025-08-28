Erneuerbare Energien Landkreis Stendal: Projekt für Windpark bei Scharlibbe wirft Fragen auf
Gemeinde Klietz und Planer bieten bei einer Veranstaltung zum Vorhaben nordöstlich von Scharlibbe im Kreis Stendal Informationen aus erster Hand. Pro und Kontra.
28.08.2025, 12:01
Klietz. - Eine Infoveranstaltung zur Windparkplanung bei Scharlibbe fand für Einwohner in Klietz statt. Es ging um das Gebiet im Landkreis Stendal, das die Gemeinden Kamern und Klietz betrifft. Die Stadtwerke Havelberg und die Firma wpd aus Bremen als Projektplaner stellten sich im Hotel „Seeblick“ den Fragen.