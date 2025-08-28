Gemeinde Klietz und Planer bieten bei einer Veranstaltung zum Vorhaben nordöstlich von Scharlibbe im Kreis Stendal Informationen aus erster Hand. Pro und Kontra.

Bei der Infoveranstaltung für den Windpark bei Scharlibbe diskutierten Einwohner mit den Planern von der Firma wpd aus Bremen und den Havelberger Stadtwerken.

Klietz. - Eine Infoveranstaltung zur Windparkplanung bei Scharlibbe fand für Einwohner in Klietz statt. Es ging um das Gebiet im Landkreis Stendal, das die Gemeinden Kamern und Klietz betrifft. Die Stadtwerke Havelberg und die Firma wpd aus Bremen als Projektplaner stellten sich im Hotel „Seeblick“ den Fragen.