weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Havelberg
    4. >

  4. Erneuerbare Energien: Landkreis Stendal: Projekt für Windpark bei Scharlibbe wirft Fragen auf

Erneuerbare Energien Landkreis Stendal: Projekt für Windpark bei Scharlibbe wirft Fragen auf

Gemeinde Klietz und Planer bieten bei einer Veranstaltung zum Vorhaben nordöstlich von Scharlibbe im Kreis Stendal Informationen aus erster Hand. Pro und Kontra.

Von Max Tietze 28.08.2025, 12:01
Bei der Infoveranstaltung für den Windpark bei Scharlibbe diskutierten Einwohner mit den Planern von der Firma wpd aus Bremen und den Havelberger Stadtwerken.
Bei der Infoveranstaltung für den Windpark bei Scharlibbe diskutierten Einwohner mit den Planern von der Firma wpd aus Bremen und den Havelberger Stadtwerken. Foto: Max Tietze

Klietz. - Eine Infoveranstaltung zur Windparkplanung bei Scharlibbe fand für Einwohner in Klietz statt. Es ging um das Gebiet im Landkreis Stendal, das die Gemeinden Kamern und Klietz betrifft. Die Stadtwerke Havelberg und die Firma wpd aus Bremen als Projektplaner stellten sich im Hotel „Seeblick“ den Fragen.