Ehrenamtliche setzen auf dem Friedhof in Wulkau im Landkreis Stendal alte Grabsteine um und retten sie so. Eine neue Form der Erinnerungskultur?

Wulkau. - Der Friedhof an der Kirche in Wulkau im Landkreis Stendal ist voll mit Geschichte und steinernen Zeitzeugen. Caren Pfundt gehört im Dorf zu denen, die sich ehrenamtlich um diesen Ort kümmern. Früher waren große Grabstätten in der Mehrzahl. Was ist heute gefragt?