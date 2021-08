Mit einer Mail aus Belgien fing es an

Havelberg - Es war alles dem Zufall geschuldet. „Ohne einen Hinweis wäre ich wahrscheinlich nie auf dieses großartige Bild gestoßen“, erzählt Antje Reichel, Leiterin des Prignitz-Museums in Havelberg und Mitglied des Fördervereins „Freunde und Förderer des Prignitz-Museums“. Im Oktober 2020 erhielt sie eine Mail von einem Herrn aus Belgien. „Am Rande seiner Nachricht bemerkte er, dass im Wiener Dorotheum gerade ein Bild aus dem Havelberger Dom zur Online-Versteigerung angeboten wird. Diese Information ließ mich dann nicht mehr los.“

Von der Existenz des Bildes nichts gewusst

Antje Reichel musste so schnell wie möglich selbst sehen, um was für ein Bild es sich dabei handelte. Und als sie es sich online angeschaut hatte, konnte sie vor innerer Aufregung und Begeisterung kaum mehr zur Ruhe kommen. „Denn es handelte es sich um ein Ölgemälde des international anerkannten Malers Christian Wilberg, von dem es in unserem Museum schon einige Arbeiten zu sehen gibt. Aber von der Existenz des zur Versteigerung angebotenen Gemäldes habe ich noch nie etwas gehört oder gesehen.“ Christian Wilberg ist übrigens ein echter Havelberger. Am 20. November 1839 wurde er hier geboren. Doch bereits am 3. Juni 1882 – also im Alter von nur 42 Jahren - endete sein Leben in Paris.

Innenansicht des Doms auf Leinwand

Zunächst zum Stubenmaler ausgebildet, lebte Christian Wilberg bis zum Jahre 1861 in seiner Heimatstadt. In dem Jahr siedelte er nach Berlin über, um sich in dem Atelier des Landschaftsmalers Eduard Pape als Kunstmaler auszubilden. Im Jahr 1868 hat er dann in einem Atelier in Berlin das erwähnte Ölgemälde mit dem Chorraum des Havelberger Domes geschaffen. Antje Reichel vermutet, dass dem Maler hierzu eine früher von ihm selbst angefertigte Skizze als Vorlage diente. Und außerdem eine ganze Reihe fotografischer Erinnerungen aus seinem Gedächtnis. „Die mit Öl auf Leinwand gemalte Innenansicht des Doms ist wirklich sehr interessant“, findet die Museumsleiterin.

Insgeheim in das Bild verliebt

Lange Zeit befand sich das Bild dann im Besitz einer Dame aus Berlin und zuletzt in einer tschechischen Privatsammlung, bevor es schließlich 2020 zur Auktion nach Wien gelangte. „Ich fand es einfach fantastisch, dieses Gemälde im Wiener Dorotheum online zu sehen. Am liebsten hätte ich mich auch gleich nach Österreich begeben, aber die Corona-Pandemie zu der Zeit ließ das einfach nicht zu“, so Antje Reichel. Insgeheim hatte sie sich bereits in das Bild verliebt und im Prignitz-Museum ausgestellt gesehen.

Bei Online-Auktion ersteigert

Und natürlich sah sie es aus diesem Grund als ihre Pflicht an, bei der Online-Auktion im Sinne des Prignitz-Museums und von Havelberg mitzubieten. Letztlich mit großem Erfolg, denn sie konnte das Gemälde erwerben. Das dafür notwendige Geld bezahlte sie sicherheitshalber erst einmal aus ihrer eigenen Tasche. „Und als die Sendung dann hier ankam, staunte ich noch einmal über alle Maßen: einerseits über die Größe des Gemäldes und andererseits über den originalen Rahmen in gutem Zustand. Ich konnte meine riesige Freude nur nicht so richtig rauslassen mitten in der Corona-Zeit.“

Fielmann-Stiftung unterstützte wieder

Die Fielmann-Stiftung, die dem Prignitz-Museum beim Erwerb solcher wertvoller Bilder schon öfter half, tat das auch dieses Mal und reichte das Gemälde an den Förderverein der Einrichtung weiter. Monika Stengel aus der Niederlassung Stendal freute sich sehr darüber, es symbolisch an den Fördervereins-Vorsitzenden Harald Wildhagen zu übergeben. „Es ist so selten, dass etwas so Altes mal an den Ort zurückkommt, aus dem es stammt. Dieses Gemälde gehört einfach hierher ins Museum“, erklärte Harald Wildhagen.