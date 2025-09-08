Landkreis Stendal: Christine Kowalkowski übergibt der Gemeinde Schollene sechs Zeichnungen. Wie sie sich damit einen Herzenswunsch erfüllt.

Mit Herz für Schollene: Lässt Hertha-Schreiner-Sagenpfad alte Geschichten neu aufleben?

Bürgermeister Jörg Wartke zeigt in Schollene den Ordner mit den Sagen von Hertha Schreiner, wozu Christine Kowalkowski insgesamt sechs Zeichnungen angefertigt hat.

Schollene. - Viele der älteren Schollener werden sich noch an die Lehrerin Hertha Schreiner erinnern. Sie verstarb 2007 zwei Wochen vor ihrem 100. Geburtstag. Der Gemeinde Schollene im Landkreis Stendal hat sie etwas ganz Besonderes hinterlassen.