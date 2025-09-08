Erinnerung und Sagen im Kreis Stendal Mit Herz für Schollene: Lässt Hertha-Schreiner-Sagenpfad alte Geschichten neu aufleben?
Landkreis Stendal: Christine Kowalkowski übergibt der Gemeinde Schollene sechs Zeichnungen. Wie sie sich damit einen Herzenswunsch erfüllt.
Aktualisiert: 09.09.2025, 11:56
Schollene. - Viele der älteren Schollener werden sich noch an die Lehrerin Hertha Schreiner erinnern. Sie verstarb 2007 zwei Wochen vor ihrem 100. Geburtstag. Der Gemeinde Schollene im Landkreis Stendal hat sie etwas ganz Besonderes hinterlassen.