Der Eisbrecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes kämpft sich bei Havelberg durch den Schleusenkanal, damit der Fährverkehr wieder möglich wird.

Der Eisbrecher „Steinbock“ war am Donnerstagvormittag im Schleusenkanal Havelberg im Einsatz, damit die Fähre Sandau wieder an ihren Liegeplatz zurückkehren kann. Bis zur Elbe nahm das Schiff des WSA die Fähre dann in Schlepp, denn Eisschollen wären ein Problem für das Gefährt.

Havelberg. - Es knarzt und kracht, als sich der Eisbrecher „Steinbock“ am Donnerstagvormittag von der Elbe aus seinen Weg in den Schleusenkanal Havelberg bahnt. Sein Ziel an diesem Tag: die Fähre Sandau aus dem Eis zu befreien, damit sie ihren Betrieb auf der Elbe wieder aufnehmen kann.