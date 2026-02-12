Im Schleusenkanal bei Havelberg „Steinbock“ befreit die Fähre Sandau aus dem Eis
Der Eisbrecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes kämpft sich bei Havelberg durch den Schleusenkanal, damit der Fährverkehr wieder möglich wird.
12.02.2026, 17:25
Havelberg. - Es knarzt und kracht, als sich der Eisbrecher „Steinbock“ am Donnerstagvormittag von der Elbe aus seinen Weg in den Schleusenkanal Havelberg bahnt. Sein Ziel an diesem Tag: die Fähre Sandau aus dem Eis zu befreien, damit sie ihren Betrieb auf der Elbe wieder aufnehmen kann.