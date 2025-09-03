weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Kein langes Warten bei der Anmeldung Neu beim Pferdemarkt in Havelberg: Händler fahren entspannt auf

Die Plätze des Pferdemarktes sind gut gefüllt, der Schaustellerplatz ausgebucht. Was außer Bierfassanstich am Donnerstag, 4. September, noch im Programm steht.

Von Wolfgang Masur und Andrea Schröder 03.09.2025, 17:16
Tierarzt Dr. Lutz Winter (Mitte) aus Düsedau bei Osterburg begrüßte in Havelberg Familie Riekoff aus Rostock. „Ich komme schon seit meinem dritten Lebensjahr zum Pferdemarkt“, sagte der 53-jährige Händler.
Tierarzt Dr. Lutz Winter (Mitte) aus Düsedau bei Osterburg begrüßte in Havelberg Familie Riekoff aus Rostock. „Ich komme schon seit meinem dritten Lebensjahr zum Pferdemarkt“, sagte der 53-jährige Händler. Wolfgang Masur

Havelberg. - Wenn etwas Neues ausprobiert wird und das dann noch sehr gut ist und gelobt wird, sind alle zufrieden. So auch das Team um Pferdehandelsplatzleiter Jens Fünfarek auf dem Havelberger Pferdemarkt. In diesem Jahr wurde die Zuwegung zu den Stell- und Handelsplätzen auf dem Pferdehandelsplatz verändert. Ab Dienstagmorgen konnten die Pferdehändler auf den Platz fahren.