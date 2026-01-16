Berufliche Gründe zwangen den Ortsbürgermeister von Warnau, sein Amt aufzugeben. Zur Neuwahl trat sein Stellvertreter an. Jetzt wechseln beide die Funktionen.

Liane Meißner von der Stadt Havelberg gratuliert dem neuen Ortsbürgermeister Harald Henningsen (rechts) und seinem Stellvertreter Jörg Busack.

Warnau. - Einen neune Ortsbürgermeister hat seit Donnerstag die Ortschaft Warnau. Zuvor hatte sich der Ortschaftsrat in seiner ersten Sitzung am Donnerstag konstituiert. Im Mittelpunkt stand die Wahl eines neuen Ortsbürgermeisters sowie seines Stellvertreters stand. Beide Ämter mussten aus dem bestehenden Gremium des Ortschaftsrates besetzt werden.