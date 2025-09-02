Die Premiere des Rennens im Hafen von Havelberg ist gelungen. 70 Gewinner freuen sich über tolle Preise. Wer kann sich wo seinen Preis abholen?

Nicht alle 1.400 Enten erreichen in Havelberg das Ziel

Von der Wasserwacht des DRK Havelberg war Conny Bossert mit Elsa Haut (Foto) sowie Hedi Bossert und Justin Röder auf dem zweiten Stand-Up-Paddle-Board im Einsatz, um die Enten mit Laubpustern voranzutreiben.

Havelberg. - Elf Enten warteten am Sonnabendmittag noch auf ihre „Besitzer“ – dann waren 1.400 Coupons zu je 2,50 Euro für das Entenrennen anlässlich des Bootskorsos in Havelberg verkauft. Und somit eine gute Spendensumme für das Judolager des Wassersportvereins Havelberg 2026 und die Kinder-und Jugendfeuerwehr in Nitzow erreicht. Hier sind die Nummern der Gewinner, die im Tintenfass abgeholt werden können.