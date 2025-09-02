Spaßiger Wettbewerb für guten Zweck Nicht alle 1.400 Enten erreichen in Havelberg das Ziel
Die Premiere des Rennens im Hafen von Havelberg ist gelungen. 70 Gewinner freuen sich über tolle Preise. Wer kann sich wo seinen Preis abholen?
Aktualisiert: 02.09.2025, 13:15
Havelberg. - Elf Enten warteten am Sonnabendmittag noch auf ihre „Besitzer“ – dann waren 1.400 Coupons zu je 2,50 Euro für das Entenrennen anlässlich des Bootskorsos in Havelberg verkauft. Und somit eine gute Spendensumme für das Judolager des Wassersportvereins Havelberg 2026 und die Kinder-und Jugendfeuerwehr in Nitzow erreicht. Hier sind die Nummern der Gewinner, die im Tintenfass abgeholt werden können.