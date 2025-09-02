Die Abstimmung in Dähre darf sich nach Auffassung des Landesverwaltungsamtes nicht gegen das konkrete Projekt richten, das bereits beantragt wurde.

Steht das Bürgerbegehren in Dähre endgültig vor dem Aus?

Windräder im Wald: Das sie auch im Schmölauer Forst stehen, soll mit einem Bürgerbegehren verhindert werden.

Altmarkkreis. - Nachdem das Landesverwaltungsamt das geplante Bürgerbegehren in Dähre gegen Windkraftanlagen im Schmölauer Forst für unzulässig erklärt hat, gibt es große Unsicherheit, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, diese Art der Bürgerbeteiligung anzustreben.