Vor dem Pferdemarkt zieht es viele Einheimische und Gäste an den Hafen in Havelberg. Fischerstechen, Entenrennen, Musik und Bootskorso bieten gute Unterhaltung.

So viel Spaß auf dem Wasser - Festwoche in Havelberg ist eröffnet

Hunderte Menschen säumten die Uferpromenade in Havelberg, um die einfahrenden Boote im Hafen zu begrüßen.

Havelberg. - Die Havelberger Festwoche ist eröffnet. Am Sonnabend strömten Hunderte Gäste auf die Spülinsel und in die Uferstraße, um den 30. Bootskorso zu feiern. Mit Fischerstechen und Entenrennen gab es vom Vormittag an bei perfektem Sommerwetter jede Menge Spaß am und auf dem Wasser. Ab Nachmittag war die Bundesstraße am Hafen entlang die Partymeile. Für die Jüngsten gab es Kurzweil auf dem Spielplatz an der Landzunge. Am Abend zur Einfahrt der Boote war die Uferpromenade proppenvoll. Das Feuerwerk von der Havelstegbrücke aus faszinierte die Feiernden an Land und auf dem Wasser.