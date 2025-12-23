Mit Blick auf seinen Ruhestand hat der Havelberger Eberhard Zimmer den Vorsitz der Tafel übernommen und so den Fortbestand gesichert.

Kurz vor Heiligabend waren die Lebensmittelkistender Tafel Havelberg gut gefüllt. Eberhard Zimmer überreicht hier eine. Die Pause zum Jahresende währt nur kurz. Die nächste Ausgabe findet bereits am 3. Januar wieder statt.

Havelberg. - Als die Vorsitzende der Havelberger Tafel im Februar dieses Jahres die Notbremse zog, sah es so aus, als würde der Verein vor dem Aus stehen. Trotz jahrelanger Bemühungen um eine Nachfolge für Heidemarie Gentzsch gab es niemand, der in ihre Fußstapfen treten und die Verantwortung übernehmen wollte. Zudem bestand akute Personalnot. Fünf Monate später startete der neue Vorstand wieder durch. Auch dank Eberhard Zimmer, der mit Blick auf seinen baldigen Ruhestand den Vorsitz übernahm.