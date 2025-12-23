Einsatz für die Tafel Offizier der Bundeswehr Havelberg hat nun mehr Zeit fürs Ehrenamt
Mit Blick auf seinen Ruhestand hat der Havelberger Eberhard Zimmer den Vorsitz der Tafel übernommen und so den Fortbestand gesichert.
23.12.2025, 08:15
Havelberg. - Als die Vorsitzende der Havelberger Tafel im Februar dieses Jahres die Notbremse zog, sah es so aus, als würde der Verein vor dem Aus stehen. Trotz jahrelanger Bemühungen um eine Nachfolge für Heidemarie Gentzsch gab es niemand, der in ihre Fußstapfen treten und die Verantwortung übernehmen wollte. Zudem bestand akute Personalnot. Fünf Monate später startete der neue Vorstand wieder durch. Auch dank Eberhard Zimmer, der mit Blick auf seinen baldigen Ruhestand den Vorsitz übernahm.