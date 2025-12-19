Bei einer Partei-Veranstaltung im Bürgerhaus Alt-Olvenstedt kam es zu Unstimmigkeiten zwischen dem dort ansässigen Jugendclub und der AfD. Nun sollen daraus Maßnahmen für alle Parteien resultieren, die dort Räume mieten.

Das Bürgerhaus in Magdeburg-Olvenstedt können die Räumlichkeiten gemietet werden - sowohl für private als auch für politische Veranstaltungen. Nun gab es Ärger bei einer Feier der AfD.

Magdeburg. - Im DRK-Bürgerhaus in Alt-Olvenstedt hat die AfD die Räumlichkeiten für eine Feier genutzt. Das wirft in dem Magdeburger Stadtteil auch über eine Woche später noch Fragen auf. Denn: Im Bürgerhaus befindet sich auch ein Jugendclub, mit dessen Besuchern es zu Konflikten gekommen sein soll.