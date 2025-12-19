weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Rechtsaußenpartei feiert unter einem Dach mit Jugendclub: AfD-Feier in Magdeburg wirft Fragen auf: Wurden Minderjährige bedrängt?

Rechtsaußenpartei feiert unter einem Dach mit Jugendclub AfD-Feier in Magdeburg wirft Fragen auf: Wurden Minderjährige bedrängt?

Bei einer Partei-Veranstaltung im Bürgerhaus Alt-Olvenstedt kam es zu Unstimmigkeiten zwischen dem dort ansässigen Jugendclub und der AfD. Nun sollen daraus Maßnahmen für alle Parteien resultieren, die dort Räume mieten.

Von Lena Bellon 19.12.2025, 12:34
Das Bürgerhaus in Magdeburg-Olvenstedt können die Räumlichkeiten gemietet werden - sowohl für private als auch für politische Veranstaltungen. Nun gab es Ärger bei einer Feier der AfD.
Das Bürgerhaus in Magdeburg-Olvenstedt können die Räumlichkeiten gemietet werden - sowohl für private als auch für politische Veranstaltungen. Nun gab es Ärger bei einer Feier der AfD. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Im DRK-Bürgerhaus in Alt-Olvenstedt hat die AfD die Räumlichkeiten für eine Feier genutzt. Das wirft in dem Magdeburger Stadtteil auch über eine Woche später noch Fragen auf. Denn: Im Bürgerhaus befindet sich auch ein Jugendclub, mit dessen Besuchern es zu Konflikten gekommen sein soll.