Pferdemarktbesucher aus dem Norden wurden auf den Parkplatz am Kreisel in Havelberg geleitet. Per Bus-Shuttle ging es runter aufs Festgelände.

Havelberg. - Als Christian Fenderl vor einem Jahr den ersten Pferdemarkt in Havelberg als Leiter des Polizeireviers Stendal miterlebt hat, war die Innenstadt am Marktsonnabend verstopft. Hunderte Autos rollten vom Norden aus in Richtung Festgelände. An ein Durchkommen war für Shuttle-Busse, Rettungsdienst und Feuerwehr nicht zu denken. Das muss sich ändern, befand der Polizeidirektor da.