Die Grundschulen in Oebisfelde-Weferlingen haben konstante Zahlen, nur im Ortsteil Rätzlingen könnte es wackelig werden.

Trotz sinkender Zahlen: Grundschulstandorte bis 2035 sicher

Ortsbürgermeister von Rätzlingen Uwe Rothmann (UWG Ffw Rätzlingen) und Bürgermeister Marc Blanck (CDU) im April bei der offiziellen Feier der Namensänderung der Grundschule.

Oebisfelde-Weferlingen - Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen will ihre Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen bis zum Jahr 2035 fortschreiben. Eine entsprechende Beschlussvorlage wurde dem Schul- und Sozialausschuss vorgelegt und soll Ende November im Stadtrat entschieden werden.