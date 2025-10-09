weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Fortschreibung der Schulplanung: Trotz sinkender Zahlen: Grundschulstandorte bis 2035 sicher

Die Grundschulen in Oebisfelde-Weferlingen haben konstante Zahlen, nur im Ortsteil Rätzlingen könnte es wackelig werden.

Von Cedar D. Wolf 09.10.2025, 17:35
Ortsbürgermeister von Rätzlingen Uwe Rothmann (UWG Ffw Rätzlingen) und Bürgermeister Marc Blanck (CDU) im April bei der offiziellen Feier der Namensänderung der Grundschule. Archivfoto: Cedar D. Wolf

Oebisfelde-Weferlingen - Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen will ihre Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen bis zum Jahr 2035 fortschreiben. Eine entsprechende Beschlussvorlage wurde dem Schul- und Sozialausschuss vorgelegt und soll Ende November im Stadtrat entschieden werden.