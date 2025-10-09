Fortschreibung der Schulplanung Trotz sinkender Zahlen: Grundschulstandorte bis 2035 sicher
Die Grundschulen in Oebisfelde-Weferlingen haben konstante Zahlen, nur im Ortsteil Rätzlingen könnte es wackelig werden.
09.10.2025, 17:35
Oebisfelde-Weferlingen - Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen will ihre Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen bis zum Jahr 2035 fortschreiben. Eine entsprechende Beschlussvorlage wurde dem Schul- und Sozialausschuss vorgelegt und soll Ende November im Stadtrat entschieden werden.