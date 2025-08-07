Die Ausstellung des Künstlers Henry Korwald ist mit einer Vernissage in Havelberg im Arthotel eröffnet worden. Was Besucher aus dem Landkreis Stendal begeistert.

Premiere in Havelberg: Was die kleinen Abgründe des Lebens sind

Andreas Lewerken (2. von rechts) sprach mit Künstler Henry Korwald bei der Vernissage in Havelberg im Arthotel.

Havelberg. - „Jenseits des kleinen Abgrundes“ lautet der Titel der Ausstellung des Künstlers Henry Korwald aus Kamern. Die Bilder, darunter das titelgebende, sind in Havelberg im Arthotel „Kiebitzberg“ zu sehen. Für den Autodidakten Henry Korwald ist es in dieser Form eine Premiere, seine Malerei und Grafik zu zeigen.