Restarbeiten an der B107 bei Schönhausen

Schönhausen. - Temporeduzierung und Ampelregelung gab es in den vergangenen Tagen wieder auf der B107 im Bereich Schönhausen. Auf der Eisenbahnbrücke, wo im Sommer der Radweg saniert wurde, standen die Ampeln. In Richtung Fischbecker Kreuzung gilt in einem Bereich Tempo 50.