Ist alles so glitzernd, wie es auf dem Rummelplatz in Havelberg aussieht? Was Schausteller über den Pferdemarkt und Probleme in ihrer Branche sagen.

Schausteller Karl Welte aus Magdeburg war mit einem Kinderkarussell beim Pferdemarkt in Havelberg. Das betreibt er zusammen mit Sohn Alexander.

Havelberg. - Der Pferdemarkt in Havelberg ist bei vielen Schaustellern ein fester Termin im Kalender, seit Generationen. Mit Fahrgeschäften, herzhaften Spezialitäten und Süßem sorgen sie für glückliche Gesichter bei den Besuchern. Doch wie zufrieden sind sie mit dem Markt? Die Volksstimme hat einige von ihnen auf dem Gelände im Mühlenholz besucht, bevor sie zu den nächsten Festen weiterziehen.