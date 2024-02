Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg/Schollene. - Trotz Winter- oder besser Regenzeit tut sich derzeit eine ganze Menge im Biosphärenreservat Mittelelbe, zu dem das Haus der Flüsse in Havelberg gehört. So haben sich für die Betreuung des Amphibienzaunes an der Straße zwischen Ferchels und Schollene bereits einige Helfer aus dem Bereich Garz/Warnau gemeldet, die bereit sind, täglich die notwendigen Kontrollarbeiten dort zu verrichten. „Weitere Interessenten sind gerne gesehen“, sagt Derk Schneider, Mitarbeiter im Haus der Flüsse. „Dann könnte die Arbeit, auch am Wochenende, untereinander besser aufgeteilt werden.“