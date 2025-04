So wird das Erlebnisbad Havelberg startklar für die neue Saison

Das Erlebnisbad in Havelberg wird auf die neue Saison vorbereitet. Schwimmmeisterin Tabea Techel und ihre Mitarbeiter haben bis zur Eröffnung viel zu tun.

Havelberg. - Mitte Mai öffnen traditionell die Freibäder ihre Türen für kleine und große Wasserratten. Das ist auch in Havelberg so vorgesehen. Fünf Wochen planen die Stadtwerke alljährlich für die Vorbereitung auf die neue Saison ein. Im Erlebnisbad am Lindenweg gibt es viel zu tun, damit das Bad startklar ist. Und ein Mitarbeiter muss noch seine Prüfung zum Rettungsschwimmer bestehen.