Elb-Havel-Winkel. - „Die Fahrräder sind geputzt, die Ketten geölt – in wenigen Tagen ist es wieder so weit: Die Elbe-Havel-Region beteiligt sich am internationalen Wettbewerb Stadtradeln, und der gemeinsame Auftakt steht kurz bevor.“ So lautet die Einladung der Hansestadt Havelberg und der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land für die Aktion, bei der es ab dem 3. Juni für 21 Tage heißt: In die Pedale treten, Kilometer sammeln und dabei ein Zeichen setzen – für klimafreundliche Mobilität, für mehr Lebensqualität und für ein starkes regionales Miteinander.

Zum offiziellen Start am Dienstag, 3. Juni, laden Hansestadt und Verbandsgemeinde zu zwei geführten Radtouren ein. Unterschiedlich in der Streckenlänge, aber vereint im Anliegen, bieten beide Touren die Möglichkeit, die Elbe-Havel-Region aktiv zu erleben, gemeinsam mit anderen und im Zeichen des Klimaschutzes.

Havelberg lädt zum zweiten Mal zum Stadtradeln ein. Wer möchte, kann mit der Stadtradeln- App die Kilometer aufzeichnen. Andrea Schröder

Rast zwischen Havel und Elbe

Die Hansestadt beginnt den Eröffnungstag mit einer etwa 20 Kilometer langen Radtour mit dem Titel „Inmitten von Elbe und Havel“. Treffpunkt ist um 16.45 Uhr am Haus der Flüsse, kündigt die Touristinformation an. Auf dem Deich geht es zur „Orderstation Havelort“, wo der gleichnamige Verein alle Teilnehmer mit Kaffee, Kuchen und Erfrischungen willkommen heißt. Eine kleine Rast zwischen Havel und Elbe, bevor die Räder wieder Richtung Havelberg rollen.

Ziel ist die Deichbruchstelle Fischbeck

Die Tour der Verbandsgemeinde steht unter dem Motto „Natur trifft Geschichte“. Sie ist rund 14 Kilometer lang und startet bereits um 14 Uhr in Schönhausen auf dem Parkplatz Bismarckstraße am Bürgerzentrum. Es geht zur Deichbruchstelle Fischbeck. Dieser Ort erinnert an die Flutereignisse von 2013 und macht gleichzeitig deutlich, wie eng Naturgeschehen und menschliches Handeln miteinander verknüpft sind, heißt es in der Einladung. Die Tour bietet nicht nur landschaftliche Eindrücke, sondern auch Raum für nachdenkliche Momente.

Mitmachen von Anfang an, ist somit beim Stadtradeln angesagt. Schließlich geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Radkilometer zu sammeln – für die eigene Gesundheit, fürs Team und für die Kommune.

Anmeldungen sind erwünscht

In Havelberg haben sich bisher 13 Teams angemeldet, im Elbe-Havel-Land sind es sechs – da ist noch Luft nach oben. Auf den Internetseiten der Stadt und der Verbandsgemeinde sowie unter www.stadtradeln.de gibt es weitere Informationen.

Um die Touren zum Auftakt besser planen zu können, wird um Anmeldung bis zum 1. Juni gebeten: Für die Tour Havelberg unter 039387/79091 oder tourist-information@havelberg.de; für die Tour der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land unter 039323/84022 oder tourismus@elbe-havel-land.de.