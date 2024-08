Havelberg. - Millimeterarbeit mit 100 Tonnen Stahl und Kränen setzt beste Ingenieurleistung und Planung voraus. Das hat sich am Mittwoch in Havelberg gezeigt. Damit der Hochwasserschutz an der Elbe auch künftig gewährleistet wird, finden für das Einlasswehr Neuwerben bei Quitzöbel umfangreiche Sanierungsarbeiten statt. Drei neue Schütze werden dafür gebaut. Das größte mit einer Länge von 24 Metern hing gestern am Kran.

