Seit 30 Jahren forscht die Leiterin des Prignitz-Museums zu jüdischem Leben in Havelberg. Damit trägt sie beim Pogromgedenken am 9. November zu emotionalen Berichten bei.

Havelberg. - Seit 1988 – 50 Jahre nach den November-Pogromen in Deutschland – ist der 9. November ein besonderer Gedenktag auch in Havelberg. Dort, wo sich am Markt einst eine Synagoge befand, wurde eine Gedenktafel angebracht. Kranzniederlegung und das Verlesen von Augenzeugenberichten finden seitdem dort statt, auch an diesem 9. November (18 Uhr). Eine, die jedes Jahr zum Erinnern beiträgt, ist die Leiterin des Prignitz-Museums Antje Reichel. Sie forscht seit Jahren zum jüdischen Leben in Havelberg.