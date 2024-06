Vor der Kommunalwahl am Sonntag findet in Havelberg am Dienstag, 4. Juni, ein Wahlforum statt.

Havelberg. - Das Wahlforum zur Stadtratswahl in Havelberg beginnt am Dienstag, 4. Juni, aus organisatorischen Gründen eine halbe Stunde später. Interessierte Bürger sind also zu 18.30 Uhr in der Stadtkirche willkommen. Alle Parteien und Wählergemeinschaften, die Kandidaten für die Stadtratswahl in Havelberg ins Rennen schicken, sind mit einem Vertreter dabei – Elke Zeppik (CDU), Sven Hetke (SPD), Herbert Luksch (Linke), Lars Braunsdorf (Stadt-Land), Karsten Grey (Nitzow) und Sebastian Heldt (AfD). Zudem Einzelkandidat Rolf Scheider. Einzelbewerber Marvin Schmidt musste aus familiären Gründen absagen.

Die Kandidaten stellen sich im Podium den Fragen von Moderator Tillmann Lohse vom Verein „Sachen machen“ und von den Bürgern. Der Verein lädt gemeinsam mit der Kirchengemeinde und der Volksstimme zu diesem Forum ein.