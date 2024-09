Pferde kommen in diesem Jahr erst ab Dienstag in Havelberg im Landkreis Stendal auf den Pferdehandelsplatz. Hat es für alle funktioniert und was sagen die Händler?

Pferde haben ihr temporäres Zuhause auf dem Handelsplatz beim Pferdemarkt in Havelberg seit einigen Jahren in Gitterboxen. Seit diesem Jahr dürfen die Tiere erst ab Dienstag anreisen.

Havelberg. - Pferdemarkt in Havelberg ist von Donnerstag bis Sonntag, doch Händler reisen weitaus früher an. Während sich für die Trödelmarkthändler am Montag vor Marktbeginn die Schranke zum Platz öffnet, wurde für Händler mit Pferden und anderen Tieren der Dienstag festgelegt. Erst Dienstag früh durften sie auf den Platz, früher waren viele schon am Wochenende vor dem Markt da. Wie kommt die Änderung an? Was sagt das Marktstimmungsbarometer? Die Volksstimme sich auf dem Pferdehandelsplatz erkundigt, wie die neue Regelung der Anreise ankommt.