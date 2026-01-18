Die Stadtwerke Havelberg sind gegen ein Ereignis wie den Blackout von Berlin nur eingeschränkt gerüstet. Notstromaggregate gibt es, aber wo kommen sie zum Einsatz?

Was passiert bei einem längeren Stromausfall in Havelberg?

Sehen Stromausfällen gelassen entgegen: Sebastian Horn (rechts), Geschäftsführer der Stadtwerke Havelberg, und Rainer Pieper, Abteilungsleiter für Energie- und Wasserversorgung.

Havelberg - Oft belächelt, noch öfter unterschätzt: Die Stadtwerke Havelberg sind – gemessen an der geringen Einwohnerzahl – ein leistungsfähiges kommunales Unternehmen. Was aber kann die Firma im Falle eines länger dauernden Stromausfalls tun, wie ihn kürzlich der Berliner Südwesten erleben musste?