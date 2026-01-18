weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Versorger gibt sich gelassen: Was passiert bei einem längeren Stromausfall in Havelberg?

Die Stadtwerke Havelberg sind gegen ein Ereignis wie den Blackout von Berlin nur eingeschränkt gerüstet. Notstromaggregate gibt es, aber wo kommen sie zum Einsatz?

Von Andreas König 18.01.2026, 19:50
Sehen Stromausfällen gelassen entgegen: Sebastian Horn (rechts), Geschäftsführer der Stadtwerke Havelberg, und Rainer Pieper, Abteilungsleiter für Energie- und Wasserversorgung.
Sehen Stromausfällen gelassen entgegen: Sebastian Horn (rechts), Geschäftsführer der Stadtwerke Havelberg, und Rainer Pieper, Abteilungsleiter für Energie- und Wasserversorgung. Foto: Andreas König

Havelberg - Oft belächelt, noch öfter unterschätzt: Die Stadtwerke Havelberg sind – gemessen an der geringen Einwohnerzahl – ein leistungsfähiges kommunales Unternehmen. Was aber kann die Firma im Falle eines länger dauernden Stromausfalls tun, wie ihn kürzlich der Berliner Südwesten erleben musste?