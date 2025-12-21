Der Adventsbasar im Haveldörfchen Garz zieht Gäste aus Nah und Fern in seinen Bann. Diesmal wartete auf den Havelhöfen eine Premiere auf die Besucher.

Garz. - Immer ein ganz besonderes Flair verströmt der Adventsbasar in Garz. Zum einen findet dieser vor der achteckigen Fachwerkkirche statt, zum anderen auf den Havelhöfen. In diesem Jahr gab es eine kleine Premiere. Die Neu-Garzerin Nicole Kleine las erstmals in einem Kellerraum auf den Havelhöfen Weihnachtsgeschichten vor. Den Auftakt machte Pippi Langstrumpf, die Kindern half, deren Mutter an Heiligabend unerwartet ins Krankenhaus gekommen war.