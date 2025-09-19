Restauratorin Christine Machate arbeitet im Dom zu Havelberg an einem über 300 Jahre alten Epitaph. Studierende aus Potsdam sind mit dabei.

Wenn im Dom zu Havelberg Altes wie neu wird

Christine Machate (links) ist wieder mit Studierenden der Fachhochschule Potsdam am Estorff-Epitaph im Dom Havelberg tätig. Unterstützt wird sie von Dozentin Christine Fuchs (rechts).

Havelberg. - Links und rechts des Hochaltars im Havelberger Dom wird in dieser Woche wieder eifrig gearbeitet. Restauratorin Christine Machate hat dort ihre Werkstatt auf Zeit eingerichtet. Mit Studierenden der Fachhochschule Potsdam und deren Dozentin Christine Fuchs restauriert sie das gut 300 Jahre alte Epitaph. Dieses hatte der einstige Domdechant Diederich Hartwig von Estorff für seine vier Kinder gestiftet, die zwischen 1691 bis 1697 kurz nacheinander verstorben waren.