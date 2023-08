Ein Geheimtipp allemal für Biker ist das Vereinshaus in Schönfeld bei Havelberg im Kreis Stendal. Direkt an der Bundesstraße 107 trifft sich jedes Jahr die Bikerszene, Dorfbewohner und Motorradfans im Einklang.

Schönfeld - Zur Sommerparty des Motorrad Klubs Road Eagle Havelberg tummeln sich in Schönfeld im Kreis Stendal hunderte Gäste. Drei Bands sorgen in dem Dorf im Elb-Havel-Winkel für beste Stimmung. Warum die Erwartungen der Organisatoren übertroffen wurden.

Die Organisatoren haben 400 Besucher in Schönfeld erwartet. Denn schon bei der Party 2022 herrschte tolle Stimmung. Es kamen noch viel mehr auf das Gelände des Klubhauses, was die Verantwortlichen des Bikertreffens sehr freute. Das lag zum einen am guten Wetter und zum anderen an den Vereinsmitgliedern. Sie hatten im Vorfeld auf dem Klubgelände an der Bundesstraße 107 den Festplatz bestens hergerichtet, ebenso Zeltmöglichkeiten und einen kleinen Platz für Händler auf dem Grüngelände angeboten. Seit sechs Jahren ist die Sommerparty in Schönfeld Treffpunkt für Motorradfans.

Bei diesjährigen Auflage 2023 sorgten drei Bands für Musik und gute Laune. Zum 25-jährigen Bandjubiläum der „Kneipenterroristen“ hatten die Havelberger Biker ein Präsent vorbereitet. Es wurde im Beisein aller Partygäste überreicht.

Sommerfest Road Eagle Havelberg 2022 in Schönfeld. Foto: Andrea Schröder

Harley-Fans aus Stendal und Umgebung präsentieren stolz ihre Maschinen

Unter den Besuchern beim Biker-Treffen waren auch Leute wie Harley-Otto aus Borstel bei Stendal: „Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Mal dabei war.“ Er stolz auf seine Maschine und sagt: „Alles selber gemacht.“ Fred Albrecht vom MC Road Eagle Havelberg entgegnet: „Alles in allem war es eine super Stimmung. Nach der Party ist vor der Party.

Im nächsten Jahr freuen wir uns auf unser 20. Road-Eagle-Motoradklub-Jubiläum.“, so Albrecht und fügt hinzu: „Es ist gleichzeitig unser 30. Motorradklub-Jubiläum. Wir waren zehn Jahre als Asphalt Falken MC Havelberg unterwegs.“

Ganz besonders froh sind die Klub-Mitglieder, dass es immer wieder Unterstützung und Verständnis von den Dorfbewohnern gibt, auch wenn es mal etwas lauter wird. Wenn Sommerparty ist, wird bis in die Morgenstunden gefeiert. Umgekehrt sagen Schönfelder über den Motorradklub, dass die Mitglieder engagiert sind, sich einbringen und um das Vereinsdomizil kümmern.