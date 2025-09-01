Modelleisenbahner öffnen ihre Türen Wo Dampfloks im Landkreis Stendal ihre Kreise ziehen
Der Modelleisenbahn-Verein aus Schönhausen lädt zum Tag der offenen Tür und präsentiert Erweiterungspläne. Wofür sich Mitglieder aus dem Kreis Stendal engagieren.
Aktualisiert: 01.09.2025, 23:01
Schönhausen. - Modellbahnfan Jürgen Ziemer aus Stendal ist ein wandelndes Geschichtslexikon. Er weiß allerhand über den Beginn der Eisenbahngeschichte. Beim Tag der offenen Tür des Modellbahnvereins Schönhausen konnte man dem Stendaler Löcher in den Bauch fragen. Die Antworten kamen prompt. Was verriet er über die alten Dampfloks?