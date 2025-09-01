Der Modelleisenbahn-Verein aus Schönhausen lädt zum Tag der offenen Tür und präsentiert Erweiterungspläne. Wofür sich Mitglieder aus dem Kreis Stendal engagieren.

Am digitalen Bedienpult der großen Anlage steht Olaf Bauermeister aus Bismark. Vor ihm befindet sich die nachgebaute Bahnhofsanlage von Schönhausen, wie sie sich zu DDR-Zeiten präsentierte. Hinter dem Bahnhof sieht man die roten Schienenbusse der Kleinbahn.

Schönhausen. - Modellbahnfan Jürgen Ziemer aus Stendal ist ein wandelndes Geschichtslexikon. Er weiß allerhand über den Beginn der Eisenbahngeschichte. Beim Tag der offenen Tür des Modellbahnvereins Schönhausen konnte man dem Stendaler Löcher in den Bauch fragen. Die Antworten kamen prompt. Was verriet er über die alten Dampfloks?