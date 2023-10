Die in Wulkau abzugebenden Geschenke sind für Familien, Kinder und Kranke in der Ukraine gedacht.

Wulkau - Doris Schneider aus Wulkau, in der Region die Hauptorganisatorin für die Ukraine-Hilfe, hat einen Entschluss gefasst. „Leider müssen wir, trotz Ankündigung, von unserem Ziel, im Herbst 2023 noch einmal eine Sammelaktion für die Ukraine-Hilfe Lobetal zu organisieren, abrücken. Ursache dafür sind persönliche und gesundheitliche Gründe.“

Im Frühjahr 2024 geht es weiter

Sie, ihre Familie und ihre Helfer möchten sich aber bei allen Unterstützern, die der Aktion teilweise schon über neun Jahre die Treue halten und die Transporte mit bis zu drei Fahrzeugen mit Anhänger (von Wulkau nach Lobetal) ermöglichten, bedanken. Dieses Dankeschön geht außerdem an die vielen Spender. „Wir geben an dieser Stelle aber auch das Versprechen ab“, so Doris Schneider, „dass wir im Frühjahr 2024 wieder mit einer neuen Sammelaktion durchstarten.“

Da sich 2023 dem Ende neigt, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine immer noch in vollem Gange ist und Hilfsaktionen nicht an Bedeutung und Wichtigkeit verlieren, „wende ich mich noch mit einer großen Bitte an die hilfsbereiten Bürger. Wer die Möglichkeit hat, ein Weihnachtspäckchen für in der Ukraine lebende Familien zu packen, sollte dieses bis zum 30. November im Dachdeckerbetrieb Schneider in Wulkau abgeben oder per Post an die Ukraine-Hilfe Lobetal, Bodelschwinghstraße 5 in 16321 Bernau senden.“

Der mögliche Inhalt für ein Päckchen

Für diese Weihnachtspakete empfiehlt sie folgenden Inhalt: Haferflocken, Reis, Nudeln; Kekse oder Gebäck; Käse (zum Beispiel Schmelzkäse); Fleisch- oder Wurstkonserven; Zucker, Salz; Tomatenmark (am besten in der Tube); Nuss- oder Schokocreme; Studentenfutter, Tee, Kaffee; Tütensuppen; Müsliriegel; Vitamintabletten (Multivitamin, Vitamin C); Kerzen und Streichhölzer; feuchte Reinigungstücher; Notizblock und Stifte; Weihnachtskarten mit persönlichem Gruß (auch in Deutsch mit lieben Worten). Gerne auch Weihnachtspäckchen in Schuhkartongröße, liebevoll gestaltet, mit speziellen Dingen für Kinder wie Malheften, Stiften, Mützen, Socken und was das Kinderherz noch so erfreut. Diese werden dann in Kinderheimen und Krankenhäusern übergeben.

Geldspenden sind ebenfalls willkommen

Natürlich sind weiterhin auch Geldspenden gerne gesehen, um damit weitere Weihnachtspäckchen zu packen, aber auch die dringenden Sach- und Lebensmitteltransporte von Lobetal aus in die Ukraine zu ermöglichen. Ein Bargeldbetrag, mit der vollständigen Adresse des Spenders, kann bei Familie Schneider abgegeben oder das Spendenkonto unter Telefon 039383/289 erfragt werden. Doris Schneider versichert, „das alle Päckchen und Geldspenden schnellstens und vollumfänglich nach Lobetal gebracht werden“.