Mit Ständchen startet der Männerchor Germania Güsten nach der Sommerpause in die Adventsvorbereitung. Wichtige Termine für Karnevalssaison 2026 und Kartenverkauf.

Ein Geburtstagsständchen für die Frau des Hauses Antje Schmidt gehörte zur Auftaktprobe des Männerchors Germania Güsten nach der Sommerpause.

Güsten. - Zufällig zur ersten Chorprobe des Männerchors Germania Güsten nach der Sommerpause gab es jetzt einen Anlass für ein ganz besonderes Geburtstagsständchen. Die werden den Sangesfreunden generell zu ihren Ehrentagen gesungen. Dieses Mal kam die Chefin vom Hotel Stadt Güsten in den Genuss.