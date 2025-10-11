Die Volksstimme lädt mit Jugend- und Modellsportzentrum und der Stadt in Havelberg zum Drachenfest ein. Herzi und Piratenkapitän Blaubeere sind mit von der Partie.

Wer einen Drachen zum Fest in Havelberg mitbringt, erhält ein Tombolalos und damit die Chance auf einen Gewinn.

Havelberg. - Zum großen Havelberger Drachenfest sind Klein und Groß in Havelberg willkommen. Zum Auftakt der Herbstferien an diesem Sonnabend, 11. Oktober, tanzen wieder viele bunte Flieger über den Havelwiesen. Die Volksstimme lädt dazu gemeinsam mit dem Jugendzentrum, dem Modellsportzentrum und der Stadt ein.

Zu Beginn um 14 Uhr heben zunächst die Bonbonflieger der Modellsportler ab. Ist die süße Fracht abgeworfen, dürfen die Kinder auf die Wiese stürmen und sie einsammeln. Danach ist das Areal frei für die Drachen. Wie jedes Jahr gilt es auch dieses Mal: Wer einen Drachen mitbringt, bekommt ein Tombolalos und erhält die Chance, einen der von der Volksstimme gestifteten Preise zu gewinnen. Es werden Gutscheine sein.

Tombolalose für Gewinnchancen

Für Unterhaltung sorgt an diesem Nachmittag der Verein Blaue Herzen für Kinderfreundlichkeit mit der Piratenparty. Käpt’n Blaubeere und Herzi laden zu Tanz und Rätseln ein. Auch dabei gibt es was zu gewinnen, berichtet Vereinssprecher Achim Frey. Die Feuerwehr bietet eine Technikschau, eine Hüpfburg lädt zum Toben ein. Die Modellsportler bereiten Kaffee und Kuchen vor. Die Organisatoren freuen sich auf die richtige Brise Wind und viele gut gelaunte Besucher.

Für die Herbstferien hat das Jugendzentrum ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Zu Spielen wird am Montag, 13. Oktober, eingeladen. Ums Basteln von Papierblüten und Bällen geht es am Dienstag. Von Mittwoch zu Donnerstag gibt es eine Übernachtung in der Turnhalle Sandau, an beiden Freitagen ein Hauswirtschaftsangebot. Am Montag, 20. Oktober, werden Masken für Halloween gebastelt, am Dienstag startet ein Jakkoloturnier. Zocker- und Filmnacht sind für Mittwoch geplant, mit Übernachtung im Juze.